سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر دولة كبيرة ومهمة ومستقبلها مشرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، إن مصر دولة كبيرة ومهمة ومستقبلها مشرق، كما إنها جذابة ذات طبيعة جميلة، وتراث ثقافى رائع، وشعبها مضياف وكفء، مما يجعلنى أحبها وأشعر أننى أسعد سفير فى العالم.

وأضاف: على الرغم من أن كوريا ومصر بعيدتان، يمكننى القول إن قلوبنا تقترب هذا العام، ومع ذلك، لا يمكن أن تستمر علاقاتنا فى التطور بشكل مستدام دون دعم من شعب كل بلد، ولهذا السبب أعطى للدبلوماسية العامة أهمية أكبر من أى واجبات أخرى لمصادقة الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى عقده بمناسبة إنتهاء العام الحالى، وذلك بحضور أعضاء السفارة الكورية، ومدير مكتب "كوترا" فى مصر.

وتابع السفير: البلدين الآن فى مرحلة أفضل تعاون حكومى على الإطلاق منذ إنشاء الشراكة التعاونية الشاملة عام 2016 عندما قام الرئيس السيسى بزيارة رسمية لكوريا.

وقام الرئيس مون بزيارة رسمية إلى مصر فى يناير، مما زاد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حيث يحافظ قادة البلدين على اتصال وثيق من خلال الزيارات والمكالمات الهاتفية للتواصل المتعمق من أجل الاحترام المتبادل والمنفعة لكلا البلدين.

كما تحدث الرئيس المنتخب حديثا، يون سوك يل، عبر الهاتف مع الرئيس السيسى فى أكتوبر، وحضرت نا كيونج وون، المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ والبيئة، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذى استضافته مصر بنجاح، فى نوفمبر.

وأضاف السفير، بجانب الاجتماعات السياسية سعت كوريا ومصر هذا العام للحفاظ على علاقات تعاون وثيقة فى مجموعة متنوعة من القطاعات بين البلدين، مثل النقل والبنية التحتية والأعمال والثقافة.

وقام فريق سيلفر ستارز المصرى، وفريق بلاك إيجلز الكورى، فى أغسطس جنبًا إلى جنب بتقديم عرض فوق الأهرامات مع التوقيع الناجح لعقد التصنيع المحلى لمدافع الهاوتزر K9 - المدفعية ذاتية الدفع، فى فبراير.

وأعرب السفير، عن خالص تقديره للصحفيين المصريين الذين يساهمون فى العلاقات المصرية - الكورية من خلال الترويج للصور الكورية الودية للشعب المصرى والاستمرار فى حب الثقافة الكورية.

وقال: كن مطمئنًا أن كلا البلدين سيستمران فى التطور يدا بيد، وأتمنى أن تتوطد علاقاتنا فى المستقبل، على الرغم من أن الحكومة قد تتغير، إلا أن الناس يظلون هناك دائمًا، مضيفًا، الحكومات تتغير لكن الشعوب باقية.

تم خلال اللقاء، عرض مقطع فيديو قصيرًا عن أنشطة الدبلوماسية العامة بالسفارة والتى تهدف إلى التقرب من الشعب المصرى.