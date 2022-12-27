وزير القوى العاملة: ملف العمالة غير المنتظمة والتدريب على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة حسن شحاتة أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء، فى مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد بحضور كافة الأطراف.

وأوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب فى صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة، حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتحقق الأمان الوظيفى للعمال وتشجع على الاستثمار، مضيفا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة والتوسع فى إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهنى الثابتة والمتنقلة فى المحافظات.

وتطرق الوزير، إلى التنسيق الحالى بين الوزارة واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفنى من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وبحسب بيان صحفى لوزارة القوى العاملة، تستمر لجنة القوى العاملة فى عقد اجتماعاتها؛ لمناقشة مواد مشروع القانون بعد أن وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وذلك بحضور الوزير، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية، حيث أوضح رئيس لجنة القوى العاملة فى أولى اجتماعات المناقشات أن اللجنة تبدأ فى مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون وتضعها فى الاعتبار خلال المناقشات.

ويشير البيان أيضا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة قد أشارت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبى تطلعات الشعب المصـرى، فـى تحقيـق العدالـة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادها بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العملية الإنتاجية، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بعد أن بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الودية بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء.

وتابع: فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهى الثغرات التى يعالجها المشروع الحالى المطروح للنقاش والذى يبلغ عدد مواده 267 مادة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.