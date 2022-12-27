غلق 16 منشأة غذائية غير مرخصة ومخالفة للشروط الصحية بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بعد التنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالقنايات، وبلبيس، وأولاد صقر، الصالحية، والعاشر من رمضان، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، أن مفتشى الأغذية قاموا بحملات للمرور على أكثر من 130 منشأة غذائية خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 16 منشأة غذائية غير مرخصة وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، جاء منها 6 منشآت ببلبيس، و5 بأولاد صقر، و4 بالصالحية، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنافذ الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين. وأضاف أنه تم إعدام 2 طن و635 كجم أسماك وهوالك لحوم وملح وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 49 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 80 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة لتلك الإدارات. وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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