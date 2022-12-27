100 مليون جنيه.. الأوقاف تكشف عن خطتها لأعمال البر فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، بأن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى للوزارة، موضحة أن أعمال البر ستتم فى صورة لحوم إطعام وشنط غذائية توزع على الأسر الأولى بالرعاية فى شهر رمضان المبارك.

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