ابن القوات المسلحة..ممثل منتخب مصر فى كمال الأجسام يحرز ذهبية العالم للهواة

جدة - نرمين السيد - تمكن ممثل منتخب مصر فى كمال الأجسام، العقيد شريف مصطفى كمال الشيوى، من قوات الصاعقة بالقوات المسلحة، من الفوز بالمركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للهواة لكمال الأجسام "مستر يونيفرس" التى نظمها الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وذلك فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتأهيلهم، وفقاً لأحدث الأسس العلمية المدروسة ومناهج التدريب المتطورة، بمختلف الألعاب الرياضية، لرفع العلم المصرى على منصات التتويج. وجديراً بالذكر أن العقيد شريف الشيوى قد حقق المركز الأول ببطولة العالم لكمال الأجسام التى جرت فعالياتها بدولة أسبانيا عام 2020. تأتى تلك النجاحات فى إطار إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن الرياضة هى أحد أهم ركائز تحضر الشعوب وتقدمها، وتأكيداً على أن الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة قادرين على إثبات قدراتهم كنماذج مشرفة بمختلف المحافل التى يشاركون بها.

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