القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: تنسيق وتعاون مستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء..والتفاعل مع 2473 شكوى وبلغت نسبة الإنجاز 100%.

- الفريق قام بعمل تدخلات وتقديم مساعدات لإجمالي 463 حالة ما بين مساعدات عينية ومالية..وإيداع 387 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى.. و319 حالة بمستشفيات وزارة الصحة.

استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022، حيث أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 3857 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى ، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تم التفاعل مع 2473 شكوى وبلغت نسبة الإنجاز 100% وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات لإجمالي 463 حالة ما بين مساعدات عينية ومالية.

كما تم إيداع 387 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم إيداع عدد 319 حالة بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع 22258 شكوى فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

كما هناك تنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكد التقرير أن الاهتمام برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع كان له الأولوية فى استراتيجية العمل من خلال تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، حيث تم تدريبهم على الدليل الإجرائي لفرق التدخل السريع والذي تم إطلاقه كمرجعية أساسية، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحل المشاكل بإجمالي عدد 145 متدربا.

كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج "Rapid Pro"، وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة فى نفس الوقت مما يساعد على سرعة في التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو ، وكذلك تحديد الموقع الجغرافى للحالة بخاصية «GPS»، ويساعد أيضا البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التى تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التى تمت حيالها.