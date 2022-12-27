سفير كوريا الجنوبية: مصر ذات طبيعة جميلة.. وأنا الأسعد فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير فى مؤتمر صحفى، عقد اليوم الثلاثاء فى القاهرة، أن زيارة الرئيس السابق لكوريا الجنوبية فى مطلع العام الحالى تؤكد ذلك، مشيرا إلى أنه رغم تغيير الحكومة وانتخاب رئيس جديد إلا أنها مازالت من أولوياتها تعزيز العلاقات مع مصر، حيث أجرى الرئيس الكورى اتصال بالرئيس السيسى فى أكتوبر الماضى، واستمر الاتصال نحو نصف ساعة، وذلك فى إطار محافظة قادة البلدين على اتصال وثيق من خلال الزيارات والمكالمات الهاتفية للتواصل المتعمق من أجل الاحترام المتبادل والمنفعة لكلا البلدين.

وقال ووك إن مصر دولة جاذبة ذات طبيعة جميلة، وتراث ثقافى رائع وشعب مضياف وكفء مما جعله يشعر أنه أسعد سفير فى العالم، مشيرا إلى أن مصر وكوريا الجنوبية عملا للحفاظ على علاقات تعاون وثيقة فى مجموعة متنوعة من القطاعات بين البلدين، مثل النقل والبنية التحتية والأعمال والثقافة.

وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر علاقاتنا فى التطور بشكل مستدام دون دعم من شعب كلا البلدين، ولهذا السبب أعطى للدبلوماسية العامة أهمية أكبر من أى واجبات أخرى تكلفنا بها لمصادقة الشعب المصرى.