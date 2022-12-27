10 شروط لحضور صلوات قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، المقرر إقامته فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الجمعة 6 يناير المقبل، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





وتضمنت الإجراءات لحضور صلاة القداس 10 اشتراطات هى، أن المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين فى المشاركة فى صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة فى موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من يناير المقبل.

ومن المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته، على أن يتسملها من نفس المكان الذى قدمم له بياناته، ولن يسمح بدخول أى شخص بدون دعوة بما فى ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات، كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التى ستوفرها الكنائس التابعين لها، ولن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتفتح أبواب الكاتدرائية فى الساعة الخامسة مساء ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضرورى إحضار أصل بطاقة الرقم القومى وأصل دعوة الحضور المختومة، وسيبدأ القداس فى تمام الساعة السابعة مساء، ويرجى الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل.

سيتم الإعلان لاحقا عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية، كما يرجى عدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.