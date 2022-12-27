وزيرة التضامن: بنك ناصر قدم 57 مليون جنيه إعانات ومساعدات

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه خلال العام المالى 2021-2022، تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية، والتى بلغت قيمتها مبلغ 57 مليون جنيه، تشمل المساهمة فى دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضى بالمجان، ودعم ذوى الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسى المتحركة.





وأشارت القباج، إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوى الإعاقة فى جميع سياساته، وساهم بإجمالى 2 مليون جنيه فى شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوى الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعى وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتضافر جهود المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فى تعبئة جميع الطاقات والموارد فى هذه المرحلة من متطلبات الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى وبناء الوطن من الداخل، وساهم البنك فى دفع مصاريف الطلبة المتميزين وغير القادرين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

وأكدت أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد فى تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة فى طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خصوصا الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات، وتمت المساهمة فى دعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل مستشفى القصر العينى، ومركز خدمة مرضى آل زهايمر "الباقيات الصالحات"، وغيرها من المستشفيات بإجمالى مبلغ 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبرى، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.

وحرصا من البنك على دعم صعيد مصر وأهمية الاستثمار فى البشر فى الوجه القبلى، تم تجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا لعدد 40 حضانة، وأيضا تجهيز وحدة غسيل كلوى فى قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص محافظة قنا، كما تم دعم مستشفى نصر النوبة المركزى، ودعم مستشفى المبرة بأسيوط، ودعم جمعية لؤلؤة الجنوب للمرأة والتنمية، كما تم دعم المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسى مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين.