مبادرة لـ«التعليم» و«المتحدة للخدمات الإعلامية» لإحياء المسرح المدرسى

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، مبادرة لـ"إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس المصرية".





وتستهدف المبادرة التالى:

1.إعادة تنشيط دور المسرح المدرسى فى اكتشاف مواهب جديدة من الطلاب.

2.إعادة بث الروح الفنية فى المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

3.تقديم فرصة لصغار: المؤلفين، الكتاب والفنانين فى المدارس ليكونوا رواد الفن فى المستقبل.

4.التغلب على المعوقات التى تواجه المسرح المدرسى وتقديم فرص فنية تكنولوجية لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصرى.

وعبر الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك"، تمت الإشارة لمواهب عملاقة بدأت من داخل مسرح المدرسة، ومن بينها الفنان يحيى الفخرانى الذى بدأ المسرح بينما كان طالبا والآن أصبح نجما عملاقا من نجوم المسرح فى مصر.

وبمناسبة إطلاق المبادرة، تقدم قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى للمبادرة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، عرضا غنائيا بعنوان "تقدر" على مسرح دار الأوبرا المصرية يومى 7 و8 يناير 2023، من تأليف مدحت العدل وإخراج بتول عرفة.

وتعلن المبادرة تباعا العديد من المفاجآت لجميع الطلاب والطالبات الذين يمتلكون مواهب فنية تنتظر الاكتشاف.