محافظ الجيزة يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها. وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى حتى الطريق الأبيض بطول 7 كم فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات؛ لتحسين الحركة المرورية والذى شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق وجارى الاستكمال. وفى نفس، الإطار اطلع محافظ الجيزة على جهود حى الطالبية فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع التربية والتعليم بحى الطالبية والذى يعد ضمن الشوارع الحيوية التى بحاجة إلى أعمال تطوير؛ لتسهيل حركة المواطنين وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجارى. كما تابع محافظ الجيزة، جهود حى الوراق فى تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع المسابك استكمالا لأعمال الرصف الجارية لعدد من الشوارع الرئيسية ومتفرعاتها بالحى.

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