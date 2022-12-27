جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز(صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء القاهرة؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.





وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى جميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم الذى يباع للمواطنين بـ 5 قروش والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدًا على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق، والمحال لضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها دون مبرر بهدف استغلال المواطنين، والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.