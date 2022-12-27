بروتوكول بين «الإنتاج الحربى» والإمارات لتصنيع كابلات الجهد المتوسط (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون المشترك بين شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) و"دوكاب" فى تبادل الخبرات وتصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية، حيث تقوم الشركة (مصنع ٦٣ الحربى) حالياً بإنتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض ويستهدف التعاون المشترك بين الجانبين إنشاء كيان جديد فى مصر لإنتاج كابلات الجهد المتوسط لسد الفجوة فى الاستيراد ودعم الاقتصاد المصرى وكذا التصدير إلى الخارج، حيث تمتلك الشركتان (63 الحربى) و"دوكاب" إمكانيات تكنولوجية وصناعية وفنية متميزة وهو ما يؤهلهما لبدء شراكة إستراتيجية ناجحة فى مجال عملهما لنقل المعرفة والإنتاج المشترك للكابلات والأسلاك الكهربائية.

وأكد الوزير، على إيمان "الإنتاج الحربى" بدور القطاع الخاص فى مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مشدداً على حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الشركات المحلية والعالمية وخاصةً الشقيقة منها بدول الجوار بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية.

بدوره أوضح الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التى تقيمها مصر فى مجالات الطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال التصنيع المحلى، مشيراً إلى وجود تعاون مثمر بين "الكهرباء" و"الإنتاج الحربى" فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب "شاكر" عن سعادته بالتعاون بين "حلوان للصناعات غير الحديدية" و"دوكاب" فى مجال إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والذى يعكس ثقة القطاع الخاص العالمى فى مؤسسات الدولة كما يحقق هذا التعاون متطلبات كثيرة للسوق، مؤكداً أن مصر تعد الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية بموقعها الإستراتيجى ويتوافر بها مناخ استثمارى جاذب.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الصناعة يقع فى قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدةً استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لمختلف الجهات لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لدفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة إلى الأمام.

وأشارت إلى تنامى الحرص على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبى، مشيدة بسعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة فى إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما يساهم فى توطين تكنولوجيات حديثة ترفع عن كاهل الدولة الاستيراد بالعملات الأجنبية، وذلك إلى جانب دورها الرئيسى فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

فيما أعربت مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الجانب الإماراتى والمصرى فى مختلف مجالات التصنيع، والذى من ضمن أوجهه توقيع هذه المذكرة بين "الإنتاج الحربى" و"دوكاب".

وأكدت على أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية وممتدة وشهدت زخماً كبيراً فى السنوات الأخيرة بدعم من القيادة السياسية فى البلدين، كما أكدت أن التقارب بين الإمارات ومصر يستند إلى الوعى والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التى تشهدها المنطقة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة تحافظ على استدامة التنمية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الشركات الإماراتية وشركات الإنتاج الحربى فقد سبق ذلك عدة مشروعات مشتركة.

وأشار المهندس محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذى لشركة دبى للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب" الإماراتية إلى أن الشركة تعد من الشركات الرائدة عالمياً فى قطاع (تطوير، تصميم، إنتاج، تسويق، توزيع) منتجات أسلاك وكابلات وقضبان النحاس والألومنيوم من الدرجة (EC) وأسلاك وموصلات علوية غير مغلفة وأيضاً كابلات جهد عالى (تصل إلى 400 كيلو فولت) وكابلات جهد متوسط (تصل إلى 33 كيلو فولت) وكابلات طاقة منخفضة الجهد وكابلات تحكم ومساعدة وأسلاك وكابلات مغلفة بالرصاص وكابلات منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين بالإضافة إلى كابلات مقاومة للحريق ومكونات الكابلات وملحقاتها.

وأشار إلى تطلع الشركة الإماراتية إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه من خبرات وقدرات متميزة للتعاون المشترك فى مجال إنتاج الكابلات الكهربائية ومكملاتها لتلبية مطالب السوق المحلية المصرية وكذا التصدير للخارج وتلبية احتياجات السوق العالمية.

من جانبه أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة الدائم على الانفتاح للتعاون على جميع الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى مختلف المجالات التصنيعية داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بهذه الشركات والوحدات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ككل.

وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد فاروق العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) والمهندس محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذى لشركة دبى للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب"، وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر التوقيع من "دوكاب" الإماراتية كل من الأستاذ مشعل النقبى الرئيس التنفيذى المالى، الأستاذ محمد القرشى نائب رئيس - للشؤون الحكومية، المهندس أحمد عادل مدير الامتثال الفنى، الأستاذ أحمد كرم نائب مدير الشؤون القانونية، كما حضر اللقاء المهندس محمد زكى العضو المنتدب والسيد عبد العزيز الجمل عضو مجلس الادارة بشركة ترانس ورلد إنيرجى (TWE) المتخصصة فى قطاع الطاقة التقليدية والمستدامة ووكيل مجموعة "دوكاب" الإماراتية.