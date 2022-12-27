«الامتحانات شغلتى».. رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل طالب بالثانوية العامة سيأخد حقه كاملا بالامتحانات، وإذا حدث وتظلم وكان له حق فسوف يأخذه فورا، مؤكدا بأن نظام الامتحانات للعام الحالى سيكون محكما للغاية وخاليا من الأخطاء.





وأشار الوزير، إلى إنه لن يزيد فى تفاصيل تنظيم الامتحانات لأن منها طرق مكافحة الغش التى لا يمكن الإعلان عنها.

جاء هذا ردا من الوزير على تساؤلات عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عبر إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب" بشأن آلية تصحيح الأسئلة المقالية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب فيما يتعلق بسؤال التعبير بمادة اللغة العربية وسؤال الـWritting باللغة الانجليزية.

وعقب الوزير على هذه التساؤلات قائلا، إن تصحيح الامتحانات سيكون إلكترونيا بالكامل، وفيما يتعلق بالجانب المقالى فيتولى تصحيحه معلمين وليس آلات، لكن الفرق أن المعلم كان يصحح أوراق إجابة الطلاب، أما فى ظل النظام الجديد سيكون التصحيح لصورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

وفيما يتعلق بأسئلة التعبير، قال الوزير إن هناك معايير لتقدير هذه الأسئلة بالتحديد، ومن بينها: وضوح الفكرة الرئيسة، تسلسل الأفكار، التراكيب اللغوية والسلامة الإملائية والنحوية.

وناشد حجازى أولياء الأمور بالاطمئنان والثقة فى القائمين على العملية الامتحانية قائلا: "أرجوكم هذه فنيات لا يعرفها إلا المتخصصين، وأقول لكم أنا أصلا أستاذ دكتور بالمركز القومى للامتحانات يعنى أستاذ أكاديمى فى القياس والتقييم، دى شغلتى منذ عام 2016، فأرجو عدم القلق والثقة فينا مثل ثقتنا فيكم".

امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، يوم 10 يونيو 2023، وتجرى ورقيا بنسبة 100%، وتنقسم أسئلة الامتحانات إلى 85% اختيار من متعدد بنظام "بابل شيت"، و15% أسئلة مقالية، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، إن الوزارة ستتيح نموذج تدريبى على الامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى، حتى يتهيأ الطلاب لأداء الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد الذى يقيس مستويات التفكير العليا وشكل الورقة الامتحانية المعلن مؤخرا.