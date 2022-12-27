«كلنا واحد – قافلة الخير» توزع بطاطين على أهالى مدينة الأمل

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فعاليات مبادرة(كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم توزيع المساعدات العينية على المواطنين بمديرية أمن القاهرة، ومدينة الأمل عزبة الهجانة سابقاً، وعلى الأهالى بمديرية أمن الإسكندرية، ومديرية أمن الإسماعيلية، ومديرية أمن القليوبية.

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