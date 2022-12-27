محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة ثبات الأسعار والإعلان عنها

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من ثبات الأسعار والإعلان عنها وعدم حجب المواد الغذائية أو القيام بممارسات احتكارية وضبط جميع الإشغالات والتعديات، حفاظا على سلامة المواطنين.





وأسفرت الحملة - التى قام بها حى شرق - عن تحرير 7 محاضر عدم تأمين المنشأة ضد الحريق و 9 محاضر مخالفة للإجراءات الاحترازية و 5 محاضر صحة و 5 محاضر بيئة و 7 إنذارات مكتب عمل ومحضر إدارة منشآة بدون ترخيص وغلق منشآة مخالفة وإعدام 50 كجم سلع غذائية فاسدة وأخذ عينات من بعض الأغذية لفحصها لعدم عرض تاريخ الإنتاج وتحصيل 17500 جنيه غرامات فورية و 7500 جنيه لصالح شركة الصرف الصحى و ضبط 81 حالة إشغال. وقام حى ثان المنتزه بتحرير 3 محاضر بيئة و 5 إنذارات لعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق و 7 محاضر لعدم وجود ملفات للعاملين وإغلاق محلين للعمل بدون ترخيص. وأغلق حى أول المنتزه 4 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وضبط 70 حالة إشغال، وإغلاق وتشميع 4 ورش بحى أول العامرية مخالفة وضبط 15 حالة إشغال والتحفظ على عدد 2 توكتوك وعدد 2 تروسيكل للسير عكس الاتجاه.

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