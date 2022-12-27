وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع «وادي النيل» لمتابعة خطة توريدات سيارات الإسعاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، أمس الاثنين، مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، للاطلاع على معدلات الانجاز بخطة توريدات وصيانة سيارات الإسعاف، ومتابعة انتظام سير العمل بمنظومة الإسعاف المصرية، وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القطاع الصحي.

وفي بداية اللقاء توجه وزير الصحة والسكان، بتقديم الشكر لمسؤولي شركة وادي النيل، مثمنًا العلاقات الثنائية بين الجانبين منذ 14 عامًا، في توفير وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة وكفاءة، فضلاً عن وضع أسبقية التوريد لمصر، كما توجه بالشكر إلى هيئة الإسعاف المصرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في انتظام المنظومة الإسعافية، وتواجدهم السريع بأماكن الحوادث والإصابات ونقل المرضى للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك كوادر مُدربة على أحدث الأساليب الإسعافية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على خطة توريد سيارات إسعاف جديدة وعيادات متنقلة، والتي يبلغ عددها 1000 سيارة مُجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية عالميًا، موضحًا أنه تم استلام 545 سيارة إسعاف جديدة، وإدراجهم للعمل ضمن المنظومة الإسعافية، الأمر الذي يضمن تغطية احتياجات المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث التعاون في مجال صيانة أسطول سيارات الإسعاف الجديد منها وغير الجديد بصفة دورية، واستمرار تجديدها، لضمان استدامة تشغيلها بكفاءة جيدة، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الإسعاف المصرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه بضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وشركة وادي النيل، وهيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الأخرى، بهدف العمل معًا لمناقشة التحديات والاحتياجات والعمل على تذليلها، وضمان تيسير توفير الخدمة الإسعافية للمواطن المصري، بما يساهم في استدامة النظم الصحية.

وقال إن الوزير، وجه خلال اجتماعه، بسرعة الإنتهاء من تجهيز المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة أكثر من 7 آلاف متر مربع، ومكون من 4 أدوار، ويضم مركز رئيسي للمعلومات، وخدمة العملاء «Call Center» وهو مركز لتلقي البلاغات الإسعافية والطارئة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن المقر يضم مركز تدريب معتمد دوليًا، لاستضافة العاملين بكافة فروع الهيئة، وتلقي البرامج والدورات التدريبية، التي تساهم في رفع كفاءتهم.

ومن جانبه أكد المهندس هاني ضاحي، حرصه على التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة التي من شأنها استدامة منظومة الإسعاف وتوفير الخدمة الطبية للمريض المصري، متطلعًا لفتح آفاق تعاونية بين الجانبين بكافة المجالات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن هيئتي (الإسعاف، الشراء الموحد)، وشركات (مرسيدس ، فولكس فاجن أتوموتيف، تكنو ويف).