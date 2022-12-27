معلومات الوزراء: رسائل من الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع الصناعات الكيماوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - افتتح أمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، والذي يقع على مساحة 250 فدانًا، ويتكون من 5 قطاعات إنتاجية تضم 21 مصنع كيماويات بالإضافة إلى عدد من المنشآت الإدارية والخدمية.

رسائل من الرئيس للرأي العام خلال الافتتاح، حيث صرح سيادته أن الدولة تسعى للسيطرة على الأسعار، ولابد من التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما شدد على ضرورة وجود أوعية ادخارية لقناة السويس لتمويل مشروعات تطويرها بعيدًا عن موازنة الدولة، مستشهدًا بما تم في وزارة الصحة المصرية التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويًا.. المزيد من التفاصيل تجدونها اليوم في قسمي "أخبار محلية والتوك شو"

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في الحدود الآمنة: وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل، ورصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالأمس لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق، كما أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

وزارتي الخارجية والهجرة يتابعون حالات المصريين المصابين في حادث انفجار سفينة شحن على السواحل التركية: ووفقًا للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فقد بلغ إجمالي المصابين ١٤ مصريًا، ثلاثة منهم في حالة خطرة، ولا يزال قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت مفقود حتى الآن، وتبذل السفارة المصرية بتركيا بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية الجهود لأجل العثور عليه، مضيفة أن المتابعة ستظل مستمرة لحين الاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بإحدى المستشفيات بأنقرة، وكذلك ما يستجد من جهود للعثور على القبطان المصرى للسفينة.

٢٠٢٢.. كان عامًا صعبًا على الصعيد الاقتصادى العالمي: حيث وصفه البنك الدولى في تقرير له أنه اتسم بعدم اليقين، فلا تزال الأزمات التى تعاقبت خلاله تعوق النمو العالمي، كما شهد الاقتصاد العالمي خلاله -ولا يزال- أشد معدلات التباطؤ منذ ١٩٧٠، فيما تشهد أكبر ٣ اقتصادات بالعالم حاليًا - وهي الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو تباطؤ حادًا للنمو.. المزيد من الأرقام داخل قسم تقارير دولية في سطور.

الطاقة كلمة سر في التقارب الروسي الصيني، هو موضوع زاويتنا التحليلية الثانية لهذا الأسبوع، والتى تسلط الضوء على الطاقة باعتبارها أحد الأبعاد الرئيسة في التقارب بين الدولتين، ويسعى التحليل إلى التعرف على مدى إمكانية اعتماد روسيا على الصين كسوق لصادراتها من الطاقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على هذا القطاع الحيوي، حيث تمثل الإيرادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي نحو (30% - 40%) من إجمالي إيرادات الموازنة العامة الروسية.

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

• وزير الطيران المدني: مطار القاهرة استقبل 20 مليون راكب خلال عام 2022

• الصين تنشر 71 طائرة حربية في مناورات عسكرية قرب تايوان

• الأمم المتحدة تستعرض حصاد الأوبئة في عام 2022

• استطلاع اليوم: 66% من مواطني ألمانيا غير راضين عن أداء الحكومة

• مصر في معلومة: 39.3 مليون جنيه زيادة في إيرادات مترو الأنفاق خلال أكتوبر 2022

• المؤشر الأول: توقعات باتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود في عام 2023

• مقال اليوم: د. أماني عبد الحافـظ تكتب "كيف تواجه الآثار المصرية التغيرات المناخية؟"

• أجندة الفعاليات: المؤتمر العالمي الرابع والأربعين لاقتصاديات الطاقة

• تقرير: من صُنع إفريقيا