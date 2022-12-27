جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى، لمنظومة الرصد الذاتى المستمر بشركة كيما للصناعات الكيماوية بمحافظة أسوان، حيث تم ربط مدخنة لوحدة اليوريا، وتم رصد كلا من الجسيمات الصلبة الكلية والأمونيا، كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لشركة ميديكوم أسوان للأسمنت بمحافظة أسوان حيث تم ربط مدخنة طواحين الأسمنت (1و2)، وتم رصد الجسيمات الصلبة الكلية.





وأكدت وزيرة البيئة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بمراقبة وخفض نسب الانبعاثات فى البيئة الهوائية المصرية، حيث قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً. مشيرةٍ إلى أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظة أسوان بلغ (4) منشآت بـ(8) مداخن. ووصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عدد (92) منشأة تمثل 457 مدخنة. وتهدف الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى مراجعة الشركات المرتبطة على الشبكة يوميا ًوإعداد تقرير فنى عن مدى توافق هذه المنشآت أو عدم توافقها مع الحدود القانونية المنصوص عليها بقانون البيئة، وإصدار تقارير فنية يومية عن فترات الحيود التى تتجاوز فيها الانبعاثات من نقاط الرصد بالشركات المرتبطة بالشبكة عن المعايير الواردة فى اللائحة التنفيذية ليتم توجيهها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه الشركات المخالفة، وأيضاً المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد وتوكيد جودة البيانات المرسلة، والتعاون مع مسئولى البيئة بالشركات للتحكم فى التلوث الناجم فى حينه، ودعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتى المستمر وتدريب فريق عمل تابع للشركة قادر على إدارة منظومة رصد الانبعاثات لدى الشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: ربط مداخن كيما وميديكوم فى أسوان بمنظومة الرصد الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.