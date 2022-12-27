القوى العاملة: 4403 وثائق لتأمين العمالة غير المنتظمة بـ315 شركة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بشأن تسليم 4403 وثائق للتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية يعملون فى 315 شركة، تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئى، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسـن شحـاتة، واللواء الوزير عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية.





وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر من خلالها دعم لأسرة العامل يعينها على صعوبات الحياة. وأضافت مدير المديرية، أن التسليم فى إطار حرص الدولة المصرية على أن يحيا المواطن حياة الكريمة فى شتى المجالات، ومنها مجال العمل داخل كل مؤسسات المجتمع المصرى بمختلف قطاعاته، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم والذى يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030، مقدمة الشكر لجميع الجهود المخلصة للشركات المشاركة والعاملين بالمديرية لتوفير الرعاية لتلك الفئة.

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