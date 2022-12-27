وزير التعليم العالى يتفقد المنشآت بجامعتى جنوب الوادى الحكومية والأهلية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المنشآت الجديدة بجامعتى جنوب الوادى الحكومية، وجنوب الوادى الأهلية، يرافقه الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر.





وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بما تم تنفيذه من منشآت جديدة بالجامعتين وفقًاً للجدول الزمنى المحدد، مؤكدًا أهمية الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة بجامعتى جنوب الوادى الحكومية، وجنوب الوادى الأهلية، مؤكدًا ضرورة استيفاء مختلف متطلبات السلامة الإنشائية، وفق أعلى معايير الجودة، وذلك طبقاً للمواصفات المعتمدة، لتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وخلال جولته التفقدية لجامعة جنوب الوادى الحكومية، قام وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة عدد من المنشآت الجامعية، ومنها: مبنى معامل كلية الهندسة بتكلفة 199 مليون جنيه، ومبنى الامتحانات الإلكترونية، والذى يستوعب عدد 6 آلاف جهاز حاسب آلى بتكلفة 486 مليون جنيه، ومجمع مدرجات كلية الطب بتكلفة 198 مليون جنيه، وملحق العيادات الخارجية بتكلفة 299 مليون جنيه، وكلية ومركز تأهيل العلاج الطبيعى بتكلفة 176 مليون جنيه.

كما تفقد عاشور منشآت جامعة جنوب الوادى الأهلية، والتى أنشئت طبقاً للقرار الجمهورى رقم 420 لسنة 2022 ومقرها مدينة قنا، والمقامة على مساحة 41.5 فدان بإجمالى تكلفة 3 مليار و800 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح د.يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى التزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالى، والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية من خلال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالية، وبما يُسهم فى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف غرباوى أن جامعة جنوب الوادى الأهلية، تضم حالياً 8 مبانى، بالإضافة إلى 2 ورشة هندسية، موضحاً أن الجامعة تضم 12 كلية هى: الطب، الصيدلة، العلاج الطبيعى، طب الفم والأسنان، التربية، العلوم الإدارية والمالية، الألسن، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، السياحة والرياضة، الهندسة، الفنون والتصميم، التمريض، لافتا إلى بدء الدراسة هذا العام ببرنامج الطب والجراحة فى كلية الطب، وبرنامج العلاج الطبيعى، وبرنامج الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية لجامعتى جنوب الوادى الحكومية، وجنوب الوادى الأهلية، الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور حسين فريد مدير مشروع الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وعادل أحمد مصطفى أمين عام جامعة جنوب الوادى.

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن كليات جامعة جنوب الوادى والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية التابعة لها، فضلًا عن المشروعات الجارى تنفيذها.