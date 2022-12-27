ايبارشية شمال الجيزة: حريق محدود فى مطبخ المطرانية ولا إصابات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بمجرد إخطار الجهات المعنية حضرت على الفور قوات الحماية المدنية، وسيطرت على الحريق تماما، ولم يسفر عنه أية خسائر مادية أو إصابات، حيث انحصرت التلفيات فى جزء من المطبخ الخاص بالطابق المشار إليه. وتتقدم المطرانية بالشكر لكافة المسؤولين والجهات المعنية على سرعة استجابتها وسيطرتها على الحريق.

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