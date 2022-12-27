وزير الرى يؤكد أهمية تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى المغطى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أهمية تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة؛ وبالتالى التأثير سلبا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.





كان وزير الموارد المائية والرى قد تلقى تقريرا من رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد صالح، لاستعراض موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.

وقال سويلم إن الهيئة العامة لمشروعات الصرف، تنفذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالى 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا؛ للحفاظ على القطاع المائى للمصارف، كما تنفذ أجهزة الهيئة أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا.

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، أوضح سويلم أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد 2.3 مليون فدان، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأضاف أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية التى تنفذها وزارة الرى، والتى تمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات فى أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضى لشبكة الصرف المغطى، مشيرا إلى أنه يتم استخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر فى تنفيذ هذه المشروعات، ومتابعة عملية غسل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنويا، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية.

ولفت الوزير إلى أن الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف تقوم بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التى تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها، وكذلك قياس الإنتاج الزراعى بعد تنفيذ شبكات الصرف، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التى تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوى المزارعين والمساهمة فى وضع خطط الإحلال والتجديد على أساس علمى سليم.

وأشار إلى أن هيئة الصرف تتولى متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعى وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات واستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.