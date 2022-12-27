صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدولة المصرية على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التى يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكى.





وفى صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان (السيسى: علينا التكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.. وسيتم الإفراج عن البضائع بالموانئ)، قالت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع داعيا - فى تعقيبه خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ «أبو رواش» فى الجيزة - الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها فى الموانئ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وقالت صحيفة (الراى) تحت عنوان (السيسى للمصريين: صندوق «السويس» من أجلكم)، أن الرئيس السيسى أشار إلى أن "إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، وأنه لو تم استقطاع 10 فى المئة من ذلك الإيراد ووضعه فى صندوق، فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير فى القناة مثلما حدث فى وزارات أخرى".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى القول إنه "لو هيئة قناة السويس عاوزة تدخل فى مشروعات تمويل، أرباحها 500 مليون فى الشهر، طيب السنة اللى جاية ممكن تعمل مليارا فى الشهر، وأنتم قلتم لى البلد فى رقبتك، وأنا والله أحاول أعمل بقد ما ربنا يقدرنى، والناس عاوزة تعرف وتطمن أنه لا توجد حاجة غلط، لن نقول أن كل من تكلم فى موضوع صندوق قناة السويس، مغرض، لكن هناك ناس خايفة، ولن يصدقوا أننا ممكن أن نعمل، وإن شاء الله نعمل ونعمل، والصندوق (لقناة السويس) كان حلم المصريين".

وفى صحيفة (الجريدة)، وتحت عنوان (السيسى يؤكد التمسك بالمشروعات القومية)، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى حسم موضوع تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، مؤكدا أن الخطوة لا تهدف إلى بيع أصول الممر الملاحى الاستراتيجى، مؤكدا استكمال المشروعات القومية وتمويلها عبر البنوك، واصفا الأمر بـ"حلم تحقق"، فى إشارة إلى مضى الدولة قدما فى تأسيس الصندوق.