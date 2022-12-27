صحف اليوم تبرز افتتاح الرئيس السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

جدة - نرمين السيد - واهتمت الصحف بنقل وقائع حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

من جانبها.. كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يفتتح عدة مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية فى أبو رواش" أن الرئيس السيسى أكد - خلال كلمته فى افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة - أن البنوك المصرية ستغطى الاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين الإفراج عن بعض البضائع فى الموانئ، مشيرا إلى أهمية الانتهاء سريعًا من الإفراج عن البضائع بالموانى، لافتا إلى أن البنوك ستغطى المطلوب بالدولار الصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو4 أيام.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتواجد خلال إطلاق القوافل والبضائع والمنتجات الموجودة فى الموانئ، قائلا: "ارجو وإحنا بنعلن ده.. إننا نكون موجودين وقت إطلاق القوافل والإفراج عنها، ونقول بيانات أكثر للناس"، مؤكدا أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الإستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفًا أن الغازات الطبية فى مصر كانت تكفى إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا فى حاجة للمزيد، الأمر الذى دفع للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات، مؤكدًا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أن الرئيس تحدث مع اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حول مصانع الكلور التى تنفذها الشركة، مشيرا إلى أنه ناقش مع وزير البترول موضوع "الصودا آش" لافتا إلى أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان المفروض يبقى فى شهر 12 مع الـ 6 مصانع بتوع السخنة، لكن نتيجة الظروف الدولية تم تأخيرها، مؤكدا أنه خلال شهر أو اتنين أو تلاتة سيتم إدخال 700 ألف طن أسمدة أزوتية.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس أشار إلى أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التى يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع المصريين خلال الفترة الحالية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجه العالم.

كما دعا الرئيس السيسى إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أى حقائق عن الشعب، مستشهدا بصندوق وزارة الصحة والسكان الذى أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات فى ضوء الارتفاع فى معدلات الطلب والتكلفة فى قطاع الصحة، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذى يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.

وقالت إن الرئيس أوضح أن الخطأ الذى حدث خلال تناول موضوع صندوق قناة السويس خلال الفترة الماضية تمثل فى عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل، قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أية أخطاء فى المستقبل، مشددا على أهمية وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة حتى تستطيع تطوير نفسها، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية.

وأوضحت أن الرئيس، وجه فى تعقيبه على وزير العدل المستشار عمر مروان، بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتساءل عما إذا كان قد تم أخذ رأى جميع الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون؟ لافتا إلى أنه تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة فى الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء، مشيرل إلى أنه لا يمكن تجاهل نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين حديثا على الزواج وحتى نطمئن على الزوجين، مشددا على أنه يسعى لعمل مسار يتم من خلال تصويب الأخطاء وعدم تجاهل التقارير الطبية، لأن ذلك سيعد ظلما للزوجين.

كما وجه الرئيس الشكر والتقدير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والعاملين فى مصنع الكيماويات الوسيطة، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى مزيد من الجهد لتوفير المنتجات التى تحتاجها الدولة عن طريق التخصصات الموجودة بالشركة، سواء فى مجالات الأسمدة أوالكلور وغيرهما.

وتحت عنوان"لفتة إنسانية من الرئيس.. أوقف موكبه.. أدار حوارًا مع مسنة..ووجه بتلبية احتياجاتها" قالت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسى وجه بتلبية كافة احتياجات سيدة مسنة جالسة على أحد الأرصفة، وذلك بعدما أدار حوارا معها، عقب إيقاف موكبه، موضحة أن الرئيس تعهد بتنفيذ كل متطلباتها، معربا عن تشرفه بمقابلتها.

ونشرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان، مدبولى:"الإفراج عن بضائع فى الموانئ بـ5 مليارات دولار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى الـ23 من الشهر نفسه، موضحا أن إجمالى قيمة البضائع الموجودة فى الموانئ بلغ 15 مليار دولار.

كما أضاف مدبولى، "أن إجمالى البضائع فى الموانئ تراوح ما بين 15 إلى 16 مليار دولار بضائع وهذا الرقم فعلا كان موجودا حتى آخر نوفمبر الماضى، ولكننا عملنا مع البنك المركزى ومع جميع البنوك على تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع على مدار الشهر".

عسكريا، كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن حفل التخرج يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، موضحة أن المراسم بدأت بعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الدبلوماسية العسكرية المصرية، أعقبها كلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريراً مفصلاً لدورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى لسنة 2023/2022، كما تم عرض فيلم تسجيلى تناول مراحل عملية التأهيل للعناصر التى تم اختيارها؛ ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما قام أعضاء التمثيل الدبلوماسى العسكرى الجدد بأداء قسم الولاء.

ونقلت "الأخبار" كلمة اللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والتى قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، مشيراً إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

كما تناولت كلمة الفريق أول محمد زكى التى نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم المنصب وطالبهم بمواصلة الإطلاع والمعرفة فى كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام مع التمسك بالانضباط العسكرى والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقاً لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة؛ نظراً لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

وفى الشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد - خلال لقائه مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة - أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الموارد المائية والرى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك وصولا لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية.

واوضحت أنه - خلال اللقاء - استعرض الدكتور هانى سويلم، الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل الترع فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى دور هذا المشروع فى الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم العائد منها.

كما تناول وزير الرى موقف خطة تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة، وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات فى هذا الشأن.. كما أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم التى يتم تحملها من خلال ميزانية الدولة.

وخلال لقائه مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، لمُتابعة موقف توافر السلع فى الأسواق، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع توافر السلع والاستعداد لرمضان" أن مدبولى، أكد أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لملف توافر السلع فى الأسواق فى إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية فى الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ فى شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلى من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وتحت عنوان "رئيس اقتصادية قناة السويس:مزيد من التعاون مع الصين فى تصنيع الوقود الأخضر توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية" نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، القول:"نستهدف المزيد من التعاون مع الصين فى مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من توربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية، وذلك خلال تفقده لعدد من المشروعات داخل نطاق المطور الصناعى "تيدا - مصر" فى إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح من مستثمرين ومطورين صناعيين.

كما نقلت عن تشانغ يى شيانغ العضو المنتدب للشركة القول "سعيد بمدى الدعم الذى تلقاه الشركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات يعمل داخل نطاق "تيدا - مصر" فى قطاع المعدات البترولية، كما لديها أيضاً 4 صناعات قائمة المستلزمات مواد البناء على رأسها مصنع جوشى لإنتاج الفايبر جلاس، الذى تم افتتاح التشغيل التجريبى للخط الثالث له منذ أيام.