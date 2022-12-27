الأرصاد: استقرار نسبى فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، تنحصر فرص الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعة الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.