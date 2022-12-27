أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" وتستمر ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية.

القاهرة

تتوجه بعثة منتخب مصر لليد إلى رومانيا؛ لخوض الدورة الودية مع منتخبات رومانيا والجزائر وسلوفاكيا، التى تأتى ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى بطولة العالم ببولندا والسويد خلال الفترة من 11 وحتى 29 من شهر يناير المقبل.

القاهرة

يلتقى منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، منتخب غانا الأول للمحليين، وديا، خلال معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوى بعد اعتذار منتخب زامبيا.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسيات فنية، تحييها فرقة "فرسان الشرق للتراث"، تقدم خلالها أحدث عروضها بعنوان "حتشبسوت" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

القاهرة

يستضيف المركز الدولى للكتاب، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الزيتون قلب الحياة الثقافية".

الإسكندرية.. يفتتح مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات المكتبة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى، ندوة لمناقشة ديوان "ملتزم الصمت" للشاعر أحمد خطاب، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب، بالقاهرة.

نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة، بـ اليوم الدولى للتأهب للأوبئة، والذى يوافق السابع والعشرين من ديسمبر من كل عام، حيث تؤدى منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، دورًا محوريًا فى تنسيق تدابير التصدى للأوبئة، وفقا لولايتها، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة والتخفيف من آثارها ومعالجتها، وفقا لهدف النهوض بخطة عام 2030.

القاهرة

يلتقى فريق بيراميدز فى الخامسة مساء، على استاد الدفاع الجوى بمنافسه الاتحاد السكندرى، فى إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

لندن

يلتقى فريق تشيلسى بنظيره بورنموث فى الجولة الـ 17 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، كما يلتقى فريق مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست فى إطار الجولة نفسها.