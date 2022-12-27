دار الإفتاء توضح حكم تتبع عورات الناس وعيوبهم

جدة - نرمين السيد - والت الدار إن هذا يعد من تتبع العورات، ولا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التى تزرع الأحقاد فى النفوس وتُشيع الفساد فى المجتمع.

وأوضح أنه يجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممَّن ظلمهم من غير أن يكون ذلك سببًا فى فضح نفسه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بُغض الناس ولا الحطِّ من قدرهم.