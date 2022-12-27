طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.





وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 21 14 6 أكتوبر 20 14 بنها 20 14 دمنهور 20 15 كفر الشيخ 19 14 المنصورة 20 14 دمياط 21 14 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 21 14 السويس 20 14 الزقازيق 20 14

شبين الكوم 20 14 طنطا 19 14 شلاتين 24 15 الإسكندرية 20 14 العلمين الجديدة 19 14 وادى النطرون 19 15 مطروح 20 16 السلوم 19 9 سيوة 19 10 العريش 19 12 رفح 18 11 الطور 21 12 كاترين 15 04 رأس سدر 22 15 نخل 17 9 طابا 16 12 نويبع 16 11 حلايب 21 14 شرم الشيخ 20 14 الغردقة 21 13 مرسى علم 23 14 الفيوم 20 11 بنى سويف 20 11 المنيا 21 9 أسيوط 21 9 سوهاج 21 10 قنا 21 9 الأقصر 22 11 أسوان 23 10 الوادى الجديد 23 7 أبوسمبل 21 9 أبو رماد 23 14 رأس حدربة 20 13

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