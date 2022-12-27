خريطة توضح مركز الزلزال الذى شعر به بعض سكان المحافظات

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جدة - نرمين السيد - وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وأكد أنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية على بعد 26 كيلو متر جنوب غرب الطور.
وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى:
تاريخ الحدوث: 2022/12/27
وقت الحدوث: 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلى
القوة: 5 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 28.04 شمالا
خط الطول : 33.48 شرقا
العمق: 9.61 كم
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