زلزال اليوم.. هل سيكون هناك توابع أخرى؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - زلزال اليوم

زلزال اليوم... وقال معهد البحوث الفلكية فى بيان له، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "نعم سوف يكون هناك توابع.. لكن قوة هذه التوابع أقل كثيرا من الزلزال الرئيس، وقد لا يشعر بها آى من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على أقصى تقدير".

وأضاف معهد البحوث الفلكية متحدثا عن زلزال اليوم: "ورد لنا سؤال متكرر بعد حودث اى زلزال:هو ليه في ناس مش بتحس بالزلزال وناس حست رغم انه كان قوي نسبيا؟".

وأضاف عن زلزال اليوم نصًا: "والإجابة المُثلى لذلك: طبيعى جدا اختلاف إحساس المواطنين بأى زلزال؛ لأسباب كتير منها وضع الشخص "صاحى او نايم.. واقف أو جالس..ثابت او متحرك... فى طابق أرضى أو طابق مرتفع، وأخيرًا قربه من موقع الزلزال".