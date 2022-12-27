عاجل- زلزال يشعر به بعض سكان المحافظات.. لا يوجد خسائر

جدة - نرمين السيد - قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور.





وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اى خسائر فى الأرواح والممتلكات. وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى: تاريخ الحدوث: 2022/12/27 وقت الحدوث: 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلى القوة: 5 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 28.04 شمالا خط الطول : 33.48 شرقا العمق: 9.61 كم

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