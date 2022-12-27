3 ظواهر قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.
ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
وكشفت الأرصاد عن فرص لـ سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط رياح على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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