الأرصاد تكشف عن أهم التقلبات الجوية حتى أول أيام 2023

جدة - نرمين السيد - وعلى صفحتها الرسمية على فيسبوك، كشفت الأرصاد عن وجود استقرار فى درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، بعد حالة عدم الاستقرار التى ضربت عدة محافظات؛ ما أدى إلى سقوط أمطار شديدة على بعض المناطق ومنها طريق الواحات فى الجيزة، ومحافظات: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد وكفر الشيخ وغيرها.

ومن المتوقع أن تسيطر الشبورة المائية مع نشاط للرياح على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة، مع استمرار برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافةز

وتتكون شبورة مائية فى الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.