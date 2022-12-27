Zero defect.. وعد من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية بشأن الامتحانات

جاء هذا عبر إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب"، إذ قالت ولية أمر: "نتمنى أن تكون امتحانات الثانوية العامة هذا العام صفحة جديدة لإتمام امتحانات حقيقية خالية من أى صعوبات أو خلل بأعمال تصحيحها وتتم بصورة جيدة وبيسر لأنها ثمرة مجهود عام من العمل".
ورد الدكتور رضا حجازى على رسالة ولية الأمر مؤكدا أن وزارته تستعد من الآن لامتحانات الثانوية العامة حتى تكون Zero defect أى خالية من الأخطاء، سواء فى الأسئلة نفسها أو تصحيح الإجابات ورصد الدرجات.
ووعد الوزير طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، أن الامتحانات ستقيس المستوى الحقيقى للطلاب وتتميز بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وشدد الوزير أن هذا العام لن يكون هناك لجانا لأولاد الأكابر، إذ منعت الوزارة التحويلات من مدرسة إلى أخرى بالصف الثالث الثانوى واتخذت إجراءات أخرى لا يجوز الإفصاح عنها.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، يوم 10 يونيو 2023، وتجرى ورقيا بنسبة 100%، وتنقسم أسئلة الامتحانات إلى 85% اختيار من متعدد بنظام "بابل شيت"، و15% أسئلة مقالية، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، إن الوزارة ستتيح نموذج تدريبى على الامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى، حتى يتهيأ الطلاب لأداء الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد الذي يقيس مستويات التفكير العليا وشكل الورقة الامتحانية المعلن مؤخرا.
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