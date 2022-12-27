محمد عباس: حركة الطيران شهدت إقبالا كبيرا على جميع المقاصد السياحية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطيران المدنى، محمد عباس إن هناك إقبالًا كبيرًا فى حركة الطيران خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، من قبل السائحين على جميع المقاصد السياحية، وخاصة الأسبوع الماضى والجارى وذلك فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر.





وقال مساء أمس الإثنين، خلال اتصال هاتفى خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "ON" الفضائية، إنه من المتوقع خلال نهاية العام الجارى 2022 أن يكون مطار القاهرة قد استقبل نحو 20 مليون مسافر، معتبرا أن هذا الرقم هو الأكبر فى تاريخ المطار، والأمور تسير بشكل جيد فى مطار القاهرة وكل يوم يتم استقبال أعداد كبيرة من المسافرين والقادمين. وحول خطط ترشيد الإنفاق فى المطار، أوضح وزير الطيران المدنى، بمناسبة أعياد الكريسماس: "وضعنا خطة بخصوص زينة مطار القاهرة وتابعتها بنفسى وكانت مجرد إجتهاد من البعض و فى فترة الأعياد كلنا بنحتفل، ويتم تزيين المطارات لاستقبال السائحين".

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