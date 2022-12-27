محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات

جدة - نرمين السيد - وجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالاستمرار فى حملات إزالة الإشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى شن حملات إزالة الإشغالات، ومنع التعدى على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.





جاء ذلك خلال الحملة التى قادها جمال نور الدين، اليوم الإثنين؛ لإزالة إشغالات بعدد من الأحياء، خاصة المزلقان الوسطانى. كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بإجراء حملات لإزالة الإشغالات فى الشوارع، لمنع التعدى عليها، موجها بالتنبيه على المتعدين، عقب إزالة الإشغالات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية فى حالة تكرار التعديات.

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