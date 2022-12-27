العدل: انتهاء مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهر وطرحه للحوار المجتمعى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهر، وفى أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعى بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه فى نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع وبمختلف الشرائح.





وقال وزير العدل، فى تصريحات تلفزيونية، إن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون وتتم مراجعتها قانوناً، ومن جهة الصياغة.

وأضاف الوزير: الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها، فيما تبقت المسائل الإجرائية ونعمل عليها الآن.

وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، أوضح الوزير أن الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعى ، وفى حال انتهينا من مشروع القانون فى شهر فبراير المقبل سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وإذا وافق عليه، يحال إلى مجلس النواب.

وأضاف وزير العدل أن الصندوق لو جمع على سبيل المثال "مليار جنيه" سوف تضع الدولة أمامه "مليار آخر"، مثلا وذلك لضمان الملاءة المستديمة لهذا الصندوق".

وتابع أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد لكن السيناريو الأقرب هى وزارة التضامن الاجتماعى لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور، أو قد يكون فى جهة أخرى، ولكن لم تحسم بعد مسألة تبعية الصندوق حتى الآن.