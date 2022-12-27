تاج الدين: توجيهات الرئيس تعد فكرا استراتيجيا لتوفير احتياجنا من الأكسجين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن المصانع التى تم افتتاحها اليوم توفر الأكسجين السائل والغازى الذى قد يحتاجه المريض فى بعض الحالات، خاصة وأن فيروس كورونا مازال متواجدا عالميا.





وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفى مع القناة "الأولى" الفضائية لبرنامج "التاسعة مساء الإثنين، إن :"توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المسبقة تعتبر فكرا استراتيجيا رائعا من أجل توفير إنتاج يكفى احتياجتنا من الأكسجين الطبي"، مشيرا إلى أن المصانع توفر غاز الأكسجين الطبى وتعمل على زيادة القدرة الإنتاجية فى الدولة المصرية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن الأكسجين الطبى فى غاية الأهمية وقد شعرنا بهذا الأمر فى ظل أزمة جائحة كورونا، معلنا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن خلو العالم من فيروس كورونا، كاشفا عن وجود زيادات فى إصابات كورونا قد اجتاحت بعض دول العالم مرة أخرى.

وشدد الدكتور تاج الدين على ضرورة الحرص والحذر بشكل كبير واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المواطنين.

وعن الوضع الوبائى فى مصر، قال تاج الدين إن :"حالات جائحة كورونا فى مصر منخفضة والإصابات بسيطة ومتوسطة وليس شديدة، كاشفا عن وجود انخفاض فى حالات دخول المستشفيات، علما أن حالات الوفيات كانت صفر خلال الفترة الماضية.

ونبه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى وجود العديد من الفيروسات التنفسية المنتشرة وهى أحيانا تتشابه أعراضها مع فيروس الانفلونزا، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر الشديد واتباع الإجراءات الاحترازية.