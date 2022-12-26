الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية بداية من الغد

جدة - نرمين السيد - وتفاوتت الأمطار ما بين غزيرة على بعض المدن الساحلية، ومتوسطة كلما تقدمت الأمطار إلى الداخل، وخفيفة على شمال الصعيد، وكانت أكثر المحافظات التى تعرضت لسقوط الأمطار بورسعيد والإسكندرية، كما سادت أجواء باردة خصوصا فى ساعات الليل والصباح الباكر.
وبداية من الغد تعود الأحوال الجوية من جديد إلى وضع الاستقرار وتبدأ ساعات سطوع الشمس فى الزيادة ولكن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتبقى الأجواء باردة ليلا.
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