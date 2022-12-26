رئيس السكة الحديد: 3 مليارات جنيه تكلفة مبدئية لمشروع محطة الصعيد في بشتيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - كشف المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم السيطرة على مشكلة المزلقانات بعد أعمال التطوير الأخيرة لها والأبراج والإشارات، مشيرا إلى أن أكثر من 400 مليون جنيه تكلفة تطوير محطة قطارات الاسكندرية.

وأضاف عامر، خلال حوارة مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين، أن 3 مليارات جنيه تكلفة مبدئية لمشروع محطة الصعيد فى بشتيل، منوها أن المحطة تشمل 3 أرصفة و4 خطوط سكك لخط المناشى، وكذا ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالى أسوان ـ اسكندرية – المناشى – البضائع، ‏ويبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

وتابع :" يشمل الدور الأرضى ‏على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور الأول والثانى وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر‏ وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى ‏للمحطة ‏والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا ويوجد بداخله 4 مسلات.

وأكمل :" يشمل الدور الأول والثانى للمحطة أيضا ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، إلى جانب الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتى تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات ‏بالإضافة إلى ‏2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور و2 نفق سيارات ‏ ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة".

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى،أنه لا يوجد قطار سيتم الغاؤه لادخال قطار مكانه، وإنما سيتم زيادة عدد القطارات، حيث تستغرق الرحلة عبر قطار التالجو إلى الإسكندرية وقت أقصر، منوها بأنه بحلول 2024 سيكون تم الانتهاء من تجديد منظومة السكة الحديدية بشكل نهائى.