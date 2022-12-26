محمد صلاح يقود ليفربول لتخطى أستون فيلا بثلاثية بالدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الفوز على نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.

أستون فيلا ضد ليفربول

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول فى الدقيقة 5 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في معادلة عدد اهداف أسطورة الريدز الاسكتلندي كيني دالجليش، في عدد الأهداف المسجلة بقميص الريدز برصيد 172 هدفا.

محمد صلاح تساوى مع كيني دالجليش في عدد الأهداف المسجلة بقميص ليفربول برصيد 172 هدفا، ولكن الاسكتلندي سجل الأهداف في 515 مباراة، فيما سجل الفرعون في 276 مباراة.

فيما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن محمد صلاح (125 هدفًا و50 تمريرة حاسمة) أصبح ثاني لاعب يسجل أكثر من 50 هدفًا ويصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بعد ستيفن جيرارد (120 هدفًا و 92 تمريرة حاسمة).

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثانى للريدز من صناعة محمد صلاح فى الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وأحرز أولي واتكينز الهدف الأول لصالح أستون فيلا فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.

ثم سجل ستيفان بايتيتش الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز.

أستون فيلا ضد ليفربول

ويحتل ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، جمعهما من 15 مباراة حقق 7 انتصارات و4 تعادلات ومثلهما خسارة، فيما يأتي فريق أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

وواصل فريق ليفربول الانتصارات في البريميرليج، بعدما فاز على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

وكان فريق ليفربول ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023، من دور الستة عشر بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخرا أمام نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.