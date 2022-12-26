شيخ الأزهر: نعتز بعلاقاتنا العلمية والدينية والثقافية مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والثقافية مع أذربيجان، ويستقبل طلاب أذربيجان وأئمتها لتعليمهم المنهج الأزهرى المعتدل وصقلهم بالخبرات والمهارات التى تؤهلهم لنشر فكر الأزهر الوسطى، وهذا كله نابع من إيمان الأزهر بأهمية الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء الأزهر فى بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.





جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، السفير الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة. من جانبه، أعرب سفير أذربيجان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر الذى يمثل قائدا دينيا ورمزا إسلاميا عالميا يعرفه الشرق والغرب ويشاهدون خطاباته ومنهجه المعتدل، مؤكدًا أن الكثير من علماء أذربيجان تخرجوا فى الأزهر وصاروا اليوم من دعائم النهضة والاستقرار فى البلاد، وأذربيجان حريصة دائمًا على تدعيم علاقاتها مع الأزهر والاستفادة من مناهجه وخبراته.

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