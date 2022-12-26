نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قرض حسن 2023 بجميع الشروط المطلوبة والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض حسن، لقد أفصحت وزارة الأوقاف عن بدء المرحلة الأولى من التقدم لطلب القرض الحسن الخاص بالعام المالي 2022/ 2023، حيث تم تخصيص مبلغ قيمته 15 مليون جنيه تم توزيعهم على حوالي 1600 قرض حسن، تم تخصيص 1200 منهم للعاملين في وزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها، وحوالي (400) للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة وكذلك القطاع العام الذين لا ينتمون لوزارة الأوقاف، وهذا بناءًا على القرار الصادر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح هذا القرض بمثابة مساهمة من قبل مؤسسات الدولة في نظام الحماية الاجتماعية.

طريقة الحصول على قرض حسن

يتم الحصول على قرض حسن بدون فوائد المقدم من قبل وزارة الأوقاف وذلك في حال توافر بعض الشروط التي منها ما هو خاص بالعاملين فيها والغير عاملين بها حيث:

الشروط الخاصة بالعاملين في وزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها

بالنسبة للموظفين الذين قضوا خمسة أعوام أو أكثر في العمل من حقهم الحصول على قرض حسن بمبلغ قدره 15000 جنيه ولكن بشروط وهي:

عدم قيامه بسحب قرض من بنك آخر في نفس وقت التقديم على القرض الحسن.

ألا يكون ملتزم بسداد قرض للأوقاف ولم ينتهي من سداد الأقساط.

أن تكون الفترة الزمنية المتبقية له في العمل عند العلم بالقرض الحسن تتعدى الثلاث سنوات.

يتم اقتصاص مبلغ 300 جنيه من الراتب كل شهر، وبهذا يكون القرض موزع على 50 شهر.

بهذا يكون عدد الأشهر الخاصة بالخصم قد تم توزيعها وفقًا للمبلغ المسحوب.

غير مسموح بإعادة تحديث طلب القرض إلا بعد الانتهاء من سداد القرض القديم.

أما بالنسبة للموظفين الذين استوفوا الخمس سنوات من توقيت التعيين: تفرض عليهم هذه الشروط:

يجب ألا تقل مدة العمل عن 3 أعوام.

من حقهم الحصول على مبلغ 65000 جنيه.

يتم اقتصاص مبلغ 150 جنيه من الراتب كل شهر، وبهذا يكون القرض موزع على 40 شهر بنفس ضوابط البند (أ).

الشروط الخاصة بموظفي الجهاز الإداري والقطاع العام في الدولة

يحصل الموظف على مبلغ القرض وفقًا لمدة العمل المتبقية له حيث يحصل على مبلغ 10000 جنيه كحد أقصى.

يجب ألا تقل الفترة الزمنية المتبقية له في العمل عن 3 سنوات.

شروط القرض الحسن لموظفي الحكومة

يجب ألا تقل مدة العمل عن 15 عام وذلك تطبيقًا للقانون المنظم لهذا الأمر.

عدم قيامه بسحب قرض من بنك آخر في نفس وقت التقديم على القرض الحسن.

غير مسموح بإعادة تحديث طلب القرض إلا بعد الانتهاء من سداد القرض القديم.

الموافقة على تحويل الراتب لأي فرع تابع لبنك مصر.

طريقة التقديم على القرض الحسن

لكل من يرغب في صرف القرض الحسن عليه بالدخول على الروابط التالية واستكمال النموذج الموجود بها حيث:

رابط العاملين بوزارة الأوقاف

https://forms.gle/Xyeq8HqmQ5SBDZ3n7

رابط العاملين بالجهاز الإداري

https://forms.gle/vhcsASHRXqRZ3STF8

رابط العاملين بالحكومة

https://forms.gle/7K35xgqzpxe2S2xs5

في النهاية نود توضيح أنه يمكن الحصول على قرض حسن من بنك ناصر، والذي يتيح بعض الشروط والأوراق المطلوبة التي تسهل فرصة الحصول على التمويل.