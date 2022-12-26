بناء على توجيهات الرئيس.. التحالف الوطنى يزور السيدة نوال حسن ويلبى طلباتها

جدة - نرمين السيد - زار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، السيدة نوال حسن، والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تصادف مرور موكبه أثناء جلوسها على الرصيف فى منطقة أبو رواش، وبعد حديث معها وجه بتنفيذ جميع احتياجاتها.





وبناء على تكليف الرئيس السيسى، زار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، السيدة نوال، وتم إهداءها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، ودعمها بمبلغ نقدى من خلال مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطنى. بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها فى أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، بالإضافة إلى تحقيق حلمها لأداء عمرة، وجارى تنسيق إجراءات السفر بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى، مع التأكيد على توفير دعم شهرى مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.

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