الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ليلة رأس السنة وأول أيام 2023

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جدة - نرمين السيد - ويسود البلاد يومى السبت 31 ديسمبر 2022، والأحد 1 يناير 2023، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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