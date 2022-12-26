المتحدث العسكري: القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلح، فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل ( قيد الموردين )، للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2023 / 2024 طبقًا - للآتى:

1- يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2023 )، التي ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2023 / 2024 )، من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية )، من خلال الرابط الآتي: ( https://sapprovals.mod.gov.eg )، اعتبارًا من 1 / 1 / 2023.

2- عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر ).