وزير التعليم يوجه بوضع تصور لمدارس ”small schools” لجذب صغار المستثمرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسؤولي هيئة الأبنية بالمديريات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري من مرحلة الطفولة، مشيرًا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة، وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.

كما وجه الوزير الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير خاصة بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب في هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التي مر عليها أكثر من 15 عامًا، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنجازات الهيئة مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت فى مجال الإنشاءات خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن من تنفيذ وتسليم 1670 مشروع بإجمالي 24799 فصل، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لـ 919 مشروع بإجمالي 14724 فصل، كما تم إعلان عن 467 مشروع بإجمالي 7102 فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن 3056 مشروعا بإجمالي 46625 فصلا.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء نير حمدي نائب مدير الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.