وزارة الهجرة تنظم زيارة لأبناء المصريين فى كندا لقرى حياة كريمة بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الهجرة - فى بيان لها اليوم الاثنين- أنه شارك فى الزيارة السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والسيدة فيبى وصفى، مديرة "مدرسة فيلوباتير" فى كندا، ووفد من أبناء المصريين بالخارج من كندا، بجانب كل من خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر وسمير صبحى عضو مجلس النواب ومصطفى السيد منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

ولفتت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة إلى أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تلك المبادرة العظيمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى، وتعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار مسئولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحافظة القليوبية ضمن برنامج زيارة أولادنا من الخارج، جاء بالتنسيق مع محافظ القليوبية، باعتبارها واحدة من المحافظات التى تضم عددا من القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والتى تحرص الدولة على تنميتها فى إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، ضمن خطط التطوير وتعزيز البنية التحتية فى مختلف المحافظات، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وثمنت وزيرة الهجرة، حرص المصريين بالخارج على نقل الصور الإيجابية التى يرونها من تنمية وتطوير فى أنحاء مصر، مؤكدة أن الوطن ينمو ويتطور بجهود أبنائه، وأن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من معادلة البناء والتنمية، مثمنة ما يقدمونه من دعم للمشروعات فى الكثير من القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة القليوبية التى تضم نحو 6 ماليين نسمة، ويتم العمل حاليا فى مشروعات تنموية بمركز شبين القناطر.

ومن جانبه، أوضح السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، أن هناك طفرة ملحوظة فى مختلف المشروعات التى تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتضمنتها زيارة أبنائنا من كندا، فى عدد من قرى المحافظة، ومن بينها قرية "الأحراز" التى شهدت تطوير عدد كبير من المشروعات.

وأضاف السفير خيرت أن ما تقوم به الدولة المصرية لتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية شئ يدعو إلى الفخر، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات فى قرى "حياة كريمة"، ومن بينها قرية الأحراز، وتنفيذ العديد من المشروعات من بينها: المدرسة الابتدائى، مجمع الخدمات، مجمع الزراعى، الوحدة البيطرية، المركز الطبى، الوحدة الصحية، مركز الشباب، المطافئ، البريد.

ومن ناحيته، أوضح ممثلو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة أن هناك خدمات تضمنت النهوض بنحو 148 نجعا وعزبة، لتخدم نحو 600 ألف نسمة من سكان شبين القناطر، وتوابعها، بتوفير كافة الخدمات والمرافق، حيث بلغ إجمالى عدد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة أكثر من 700 مشروع بتكلفة تجاوز 7 مليارات جنيه، بنسب تنفيذ تجاوز 75 %.

وفى السياق ذاته، ثمن محافظ القليوبية، جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أنها قدمت إنجازات غير مسبوقة غيرت وجه الحياة فى عدد من الأماكن بالمحافظة، فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمية، ومشروعات الزراعة والصرف الصحى والبريد وغيرها.

وحول عدد المشروعات فى مختلف المجالات الخدمية، أوضح الهجان أن مشروعات البنية التحتية تصدرت بأكثر من 225 مشروعا، وبعدها أكثر من 180 مشروعا فى مجالات البنية الخدمية، والصرف الصحى بإجمالى 123 مشروعا، والأبنية التعليمية 97 مشروعا، ومياه الشرب 81 مشروعا، والغاز الطبيعى 36 مشروعا، والاتصالات 36 مشروعا، وتبطين الترع 30 مشروعا، والشباب والرياضة 28 مشروعا، والمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بعدد 9 مشروعات لكل منهم، بجانب مشروعات الصحة وتضمنت 25 مشروعا، والبريد بعدد 23 مشروعا.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم تنفيذ 17 مشروعا بتكلفة تبلغ 7ر27 مليون جنيه، ثم انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة والجارى تنفيذها حاليا لتشمل قرى مركز شبين القناطر بالكامل 9 وحدات محلية تشمل عدد 93 قرية، بالإضافة الى 148 عزبة لتنفيذ 224 من المشروعات التنموية بواقع 14 قطاعا خدميا باعتماد يتخطى 7ر4 مليار جنيه، علاوة على بناء 168 منزلا لأبناء تلك القرى.

وعرض مسئولو حياة كريمة فيلما تسجيليا للطلاب حول مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، والذى استعرض تفاصيل كافة المشروعات بالمحافظة قبل وبعد التنفيذ، حيث طالب المحافظ من الوفد أن يكونوا سفراء لبلدهم ونقل الصورة كاملة عن كل الإنجازات التى تمت بمصر، لتوفير حياة أفضل لكل أبنائها.

وبدورها، أشادت "فيبى وصفى"، بما شاهدته داخل صرح تعليمى مصرى، من اهتمام بالتعليم بطرق مبتكرة وتوفير معامل متطورة، موضحة أننا بحاجة لتسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة من المبادرات الوطنية لدعمها، معربة عن فخرها لاهتمام مصر بقطاعات التعليم والصحة والخدمات فى المناطق النائية ومعدلات الإنجاز الكبير مقارنة بالوقت الزمنى القصير، مؤكدة الحرص على نشر التطورات الايجابية بين الشباب وربطهم بالوطن.

وأعلنت فيبى وصفى، عن جمع تبرعات من طلاب المدرسة بلغت 2ر1 مليون جنيه، لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى خطوة تعكس محبة الطلاب لوطنهم، مضيفة أنه حتى فى الزى المخصص للرحلة حرصوا على ارتداء ألوان علم مصر، قائلة: "مصر تستحق أن نشارك فى نهضتها وتنميتها، وهذا أقل ما نعبر به عن امتناننا للوطن".

وثمن الطلاب المشاركون ما أنجزته مصر خلال فترة كورونا، فى وقت أغلق العالم أبوابه، وهو ما شاهدوه بأنفسهم خلال الزيارة الحالية فى الكثير من المناطق فى أنحاء مصر، مؤكدين فخرهم بما تشهده مصر من بناء وتنمية فى كل مكان.

وأعرب الطلاب عن فخرهم أنهم شاركوا بجزء من التبرعات لصالح المبادرة الرئاسية خلال العام الماضى، مؤكدين أن هذه الجهود تستحق الدعم من المصريين بالخارج والداخل.

وتقدم مبادرة "حياة كريمة" جهودا كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية، ومنها مبادرة "راجعين نتعلم"، والتى تدعم تعليم 55 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وتستهدف توفير المستلزمات المدرسية للفئة التى تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية، من الفئات الأكثر استحقاقا وأبناء الشهداء والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، بجانب مبادرة "وصل الخير"، والتى شهدت توزيع أكثر من 25 ألف كرتونة مساعدات غذائية من قبل مؤسسة "حياة كريمة" على الأسر الأكثر احتياجا.

تضمنت الزيارة عرضا توضيحيا لعدد من المناطق التى تم تطويرها والمقارنة بين وضعها قبل وبعد التطوير، بجانب استعراض لأبرز المراكز الخدمية بالقرية، والأنشطة التى تقدمها للطلاب بالمدارس والخدمات للمواطنين داخل المجمع التكنولوجى ووحدة الإسعاف، وكذلك خدمات الوحدة البيطرية من التحصينات وجمع الألبان والكشف عن سلامة الأغذية.