محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الاستراتيجية والإعلان عن الأسعار

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، خلال جولة مفاجئة اليوم الاثنين، توافر السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بعدد من المنافذ والمحال التجارية ومتاجر البقالة، والإعلان عن الأسعار وجودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.





كما تابع المحافظ الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة التى تشمل زيوت وسكر وأرز ولحوم ودواجن ومجمدات وألبان، وكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن، وتوفرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات دون أية زيادات، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ووجه نور الدين بتكثيف الجهود لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ومعارض "أهلًا رمضان"، وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كل مراكز ومدن المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، التى تتم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق وجودتها، وطمأنهم على استمرار الحملات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة على الأسواق، والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع.

من ناحية أخرى، وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ على تخصيص قطة أرض لإحلال وتجديد مكتب بريد أبو مندور بدسوق، وتخصيص مساحة 350 مترًا أملاك دولة لإقامة مبنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ببيلا.

وقال المحافظ جمال نور الدين - خلال ترؤسه اليوم الاثنين المجلس التنفيذى - إن التخصيص يأتى لإقامة منشآت خدمية وتنموية تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها لتلقى شكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة فى حملة "خليك إيجابى"، التى تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.