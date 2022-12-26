كما تابع المحافظ الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة التى تشمل زيوت وسكر وأرز ولحوم ودواجن ومجمدات وألبان، وكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن، وتوفرها بأسعار مناسبة لجميع الفئات دون أية زيادات، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.
ووجه نور الدين بتكثيف الجهود لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ومعارض "أهلًا رمضان"، وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كل مراكز ومدن المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة والموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، التى تتم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.
وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق وجودتها، وطمأنهم على استمرار الحملات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة على الأسواق، والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع.
من ناحية أخرى، وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ على تخصيص قطة أرض لإحلال وتجديد مكتب بريد أبو مندور بدسوق، وتخصيص مساحة 350 مترًا أملاك دولة لإقامة مبنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ببيلا.
وقال المحافظ جمال نور الدين - خلال ترؤسه اليوم الاثنين المجلس التنفيذى - إن التخصيص يأتى لإقامة منشآت خدمية وتنموية تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.
كما وجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التى تم الإعلان عنها لتلقى شكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة فى حملة "خليك إيجابى"، التى تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يتابع توافر السلع الاستراتيجية والإعلان عن الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.